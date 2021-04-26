Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirler arası seyahatler izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek."
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirler arası seyahatler izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirler arası seyahatler izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı