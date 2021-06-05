Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirde yaşayanın şehir dışında yaşayanın vahşi olduğu anlayışı bize ait değildir.

Çevre Günü'nde güzel haberi böyle duyurdu: Talimatı verdim, bu beladan kurtulacağız

Beyaz diş hayali bu hale getirdi! Ötenazi isteyen kadın aldığı teklifle bambaşka biri oldu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirde yaşayanın şehir dışında yaşayanın vahşi olduğu anlayışı bize ait değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirde yaşayanın şehir dışında yaşayanın vahşi olduğu anlayışı bize ait değildir. Tam tersine bizde vahşi nerede yaşarsa yaşasın vahşidir"

-"Buna karşılık yaşadığı çevreyi tüketen, çirkinleştiren, sadece alan ve ona bir şey vermeyen kişi de medeniyetin dışında demektir"

-"Rahmetli hocam şöyle derdi: Çocuklar, sakın ha, çevreciliği konuşuyoruz ya arabasında giderken içtiği sigarayı kalkıp da arabasının penceresinden dışarı atıyorsa o bir çevre katliamı yapıyor demektir. Sigara paketini atıyorsa, çevre katliamı yapıyor demektir. Yol kenarına tükürse bile çevre katliamı yapıyor demektir"

-"İçinde bulunduğumuz Pendik Millet Bahçesi tek kelime ile muhteşem. Tüm belediyelerimize diyorum ki, oralarda yaşayan tüm vatandaşlarıma millet bahçeleri hayırlı olsun"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı