Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirde yaşayanın şehir dışında yaşayanın vahşi olduğu anlayışı bize ait değildir.
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirde yaşayanın şehir dışında yaşayanın vahşi olduğu anlayışı bize ait değildir.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirde yaşayanın şehir dışında yaşayanın vahşi olduğu anlayışı bize ait değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirde yaşayanın şehir dışında yaşayanın vahşi olduğu anlayışı bize ait değildir. Tam tersine bizde vahşi nerede yaşarsa yaşasın vahşidir"

-"Buna karşılık yaşadığı çevreyi tüketen, çirkinleştiren, sadece alan ve ona bir şey vermeyen kişi de medeniyetin dışında demektir"

-"Rahmetli hocam şöyle derdi: Çocuklar, sakın ha, çevreciliği konuşuyoruz ya arabasında giderken içtiği sigarayı kalkıp da arabasının penceresinden dışarı atıyorsa o bir çevre katliamı yapıyor demektir. Sigara paketini atıyorsa, çevre katliamı yapıyor demektir. Yol kenarına tükürse bile çevre katliamı yapıyor demektir"

-"İçinde bulunduğumuz Pendik Millet Bahçesi tek kelime ile muhteşem. Tüm belediyelerimize diyorum ki, oralarda yaşayan tüm vatandaşlarıma millet bahçeleri hayırlı olsun"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehirde yaşayanın şehir dışında yaşayanın vahşi olduğu anlayışı bize ait değildir.
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehirde yaşayanın şehir dışında yaşayanın vahşi olduğu anlayışı bize ait değildir.
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehirde yaşayanın şehir dışında yaşayanın vahşi olduğu anlayışı bize ait değildir.
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehirde yaşayanın şehir dışında yaşayanın vahşi olduğu anlayışı bize ait değildir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Erdoğan: 'Çevre alanında gerçekleştirdiğimiz hizmetleri millet bahçeleri projelerimizle taçlandırıyoruz.'
Erdoğan: "Çevre alanında gerçekleştirdiğimiz hizmetleri millet bahçeleri projelerimizle taçlandırıyoruz."

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirde yaşayanın şehir dışında yaşayanın vahşi olduğu anlayışı bize ait değildir. - Haberler
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