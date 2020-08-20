Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimlerde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler, göreve geldikten... Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimlerde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler, göreve geldikten sonra birçok kişiyi işinden etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimlerde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler, göreve geldikten sonra birçok kişiyi işinden etti." - ANKARA Kaynak: İHA