Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimlerde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler, göreve geldikten...
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimlerde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler, göreve geldikten sonra birçok kişiyi işinden etti.
20.08.2020 14:23 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimlerde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler, göreve geldikten sonra birçok kişiyi işinden etti." - ANKARA
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Kaynak: İHA