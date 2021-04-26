Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet böyle bir yola girilecekse bu yarıştan alnı ak çıkacak tek millet ve devletin biz olduğunu da hatırlatmak isteriz. ABD...

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet böyle bir yola girilecekse bu yarıştan alnı ak çıkacak tek millet ve devletin biz olduğunu da hatırlatmak isteriz. ABD ve Avrupa başta olmak üzere bize soykırım ifadesi yönetenler, millet içine çıkamayacak duruma gelecektir.