Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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