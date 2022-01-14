Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş... - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gözümüz uzayda.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözümüz uzayda.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke...

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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