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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

Son dakika spor haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren kabulde Erdoğan, sporcularla birlikte yemek yedi.


Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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