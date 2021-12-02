Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren kabulde Erdoğan, sporcularla birlikte yemek yedi.