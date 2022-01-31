Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri...
AA, Özcan Yıldırım - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk."
AA / Özcan Yıldırım - Güncel