Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri... - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri...

AA, Özcan Yıldırım - Güncel
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk."

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Haber

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