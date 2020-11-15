Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık"

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık"