Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık"
15.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 15.11.2020 20:42
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım