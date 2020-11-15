Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık"
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık"

15.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 15.11.2020 20:42
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Sağlık alanında her türlü desteği sağladık"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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