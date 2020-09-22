Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
22.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara ortaya çıktı. Böylece, yıllardan beri bu kürsüden ısrarla dile getirdiğim 'Dünya beşten büyüktür' tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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