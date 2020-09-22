Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara ortaya çıktı.
22.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara ortaya çıktı. Böylece, yıllardan beri bu kürsüden ısrarla dile getirdiğim 'Dünya beşten büyüktür' tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten