Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz."

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz."