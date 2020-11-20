Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz."
20.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:10
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu