Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz."
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz."

20.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:10
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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