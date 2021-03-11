Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü...
11.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:19
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı