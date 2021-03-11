Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü...

11.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:19
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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