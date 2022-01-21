Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik) Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz."
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik) Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik) Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri