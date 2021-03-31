- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konseyimizin 8. olağan zirvesini salgın şartlarının el verdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konseyimizin 8. olağan zirvesini salgın şartlarının el verdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit ediyoruz" "Ramazan Bayramından sonra, Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle İnşallah yeni bir bayram yaşayalım" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konseyimizin 8. olağan zirvesini salgın şartlarının el verdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit ediyoruz"
"Ramazan Bayramından sonra, Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle İnşallah yeni bir bayram yaşayalım"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı