- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konseyimizin 8. olağan zirvesini salgın şartlarının el verdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit...
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konseyimizin 8. olağan zirvesini salgın şartlarının el verdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konseyimizin 8. olağan zirvesini salgın şartlarının el verdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit ediyoruz" "Ramazan Bayramından sonra, Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle İnşallah yeni bir bayram yaşayalım" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konseyimizin 8. olağan zirvesini salgın şartlarının el verdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit ediyoruz"

"Ramazan Bayramından sonra, Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle İnşallah yeni bir bayram yaşayalım"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konseyimizin 8. olağan zirvesini salgın şartlarının el verdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konseyimizin 8. olağan zirvesini salgın şartlarının el verdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konseyimizin 8. olağan zirvesini salgın şartlarının el verdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konseyimizin 8. olağan zirvesini salgın şartlarının el verdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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