Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık.
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap