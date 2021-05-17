Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık.
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık.
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık. - Haberler
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