Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Son dakika politika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
10.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:51

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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