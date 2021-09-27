Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Paris İklim Anlaşması) Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış... - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Paris İklim Anlaşması) Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış...

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Paris İklim Anlaşması) Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Paris İklim Anlaşması) Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yapımı devam eden proje ve ihale aşamasında olan yurtlarımızla 110 binin üzerinde yeni yatağı daha yüksek öğrenim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapımı devam eden proje ve ihale aşamasında olan yurtlarımızla 110 binin üzerinde yeni yatağı daha yüksek öğrenim...

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi...
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Haber: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Paris İklim Anlaşması) Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış... - Haberler
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