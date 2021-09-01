Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten