Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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