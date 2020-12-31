Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe hitap etti
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe hitap etti

31.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:07

Edinilen son dakika gelişmesine göre Salondaki askerlerden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefondan konuşma yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe hitap etti: "Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren...

Salondaki askerlerden görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefondan konuşma yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe hitap etti:

"Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir"

"Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum. Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyorum"

"Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum"

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe hitap etti
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe hitap etti
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe hitap etti
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe hitap etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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