Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınlarıyla mücadelede yeni model) Şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır."
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınlarıyla mücadelede yeni model) Şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınlarıyla mücadelede yeni model) Şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır.'
Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınlarıyla mücadelede yeni model) Şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınlarıyla mücadelede yeni model) Şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınlarıyla mücadelede yeni model) Şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır." - Haberler
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