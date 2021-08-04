Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınlarıyla mücadelede yeni model) Şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır."

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınlarıyla mücadelede yeni model) Şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır.