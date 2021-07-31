Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir"
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir"

Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Manavgat Gençlik Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Gençlik Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Manavgat Gençlik Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Gençlik Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilk yağmurlarla birlikte başlanacaktır."

Erdoğan: "Her zaman olduğu gibi birileri milletin yüreğindeki yangını kısır çekişmelerine meze yapmanın gayreti içinde düşmüştür. Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir."

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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