Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte de yeni reformlarla yargıya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz"
Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu