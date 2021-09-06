Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte de yeni reformlarla yargıya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz"
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte de yeni reformlarla yargıya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.(2)

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki süreçte de yeni reformlarla yargıya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki süreçte de yeni reformlarla yargıya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki süreçte de yeni reformlarla yargıya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki süreçte de yeni reformlarla yargıya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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