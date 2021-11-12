Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz." - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz." - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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