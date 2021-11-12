Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz."
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz." - İSTANBUL
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına sert tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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