Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz"

Son dakika gelişmesine göre AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7.