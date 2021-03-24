Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz"
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz"

24.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:53

Son dakika gelişmesine göre AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi

Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. (13)

Erdoğan: "Geçen yılı 16 milyon turist, 12,4 milyar dolar turizm geliriyle kapatsak da önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize ilerleyeceğiz."

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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