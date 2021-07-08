Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz"
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz."

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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