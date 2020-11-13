Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir."
13.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:06
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu