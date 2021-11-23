Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olmayacak erken seçim (2)

'2023 SEÇİMLERİNİ ÇOK DAHA ÖNEMLİ HALE GETİRDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve kendileri için her seçimin önemli olduğunu belirterek, "Her seçim hayatidir. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği şu kritik süreç 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdi. Bu seçimleri kazanarak ülkemizi 2002 Kasım'ından beri kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında yeni bir safhaya inşallah çıkarmış olacağız. Önümüzdeki seçim sonuçları, vesayetle, ihtiraslı çıkar odaklarıyla, terör örgütleriyle, darbecilerle mücadelenin ötesine geçen, bölgemizin ve dünyamızı şekillendirecek ehemmiyete sahiptir. Salgının tetiklediği küresel, siyasi ve ekonomik sistemdeki değişimin milletimizle birlikte bölgemizin tamamı, İslam alemi, Türk dünyası ve tüm mazlumlar ile mağdurlar üzerinde ne gibi sonuçlar doğuracağını yakın gelecekteki gelişmeler belirleyecektir. Türkiye'nin 2023 ve sonrasındaki siyasi, insani, ekonomik, askeri duruşu bu belirleyici faktörlerin ilk sırasında yer almaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir arkadaşlarının hüzünle bakmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Herkesi derleyip toplayacağız. Yeminli Türkiye düşmanlarının, yeminli millet düşmanlarının, yeminli AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlarının ne dediğine ne yaptığına değil, bizimle birlikte yol yürüyen bu büyük davanın mensuplarına bakacağız. Asırlara yayılan demokrasi, kalkınma, hak ve özgürlük mücadelesinde milletimizin ne istediğine ne özlediğine bakacağız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinden gözümüzü asla ayırmayacağız. Bunu başardığımızda, Allah'ın izniyle milletimizin desteğinin tüm seçimlerden çok daha fazla bir şekilde yanımızda olduğunu göreceğiz. Teşkilat mensuplarımızın her biri işte böylesine büyük bir sorumluluk altındadır. Bu hususta ben sizlere güveniyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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