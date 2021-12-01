Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başöğretmenlere) Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira...