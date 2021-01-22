Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "OECD İstanbul Merkezi Açılış Töreni"ne video mesaj gönderdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "OECD İstanbul Merkezi'nin Paris ile iletişim halinde çok geniş bir alanda hizmet sunmasını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "OECD İstanbul Merkezi Açılış Töreni'ne video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye 60. Kuruluş yıldönümünü geride bıraktığımız dünyanın önde gelen 37 ekonomisinin üye olduğu OECD'nin kurucu üyelerindendir. Küresel ekonomi idaresinin temel sütunlarından biri olan OECD'nin bir merkezinin Türkiye'de tesis edilmesini arzu ediyorduk. Berlin, Meksika, Tokyo ve Washington'dakilere ilaveten İstanbulumuzda faaliyete geçecek merkezin inşallah başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum. İstanbul'u, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize böylece bir adım daha yaklaşıyoruz. OECD'nin İstanbul Merkezi vasıtasıyla, teşkilatın Ortadoğu, Kuzey Afrika, ve Avrasya dahil geniş coğrafyalara yönelik çalışmalarına inşallah bundan sonra daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız. Koronavirüs salgını ülkeleri iktisadi ve sosyal gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun küresel çaplı ağır imtihanlarla karşı karşıya bıraktı. Salgın var olan küresel durgunluğun daha da derinleşmesine yol açtı. Sadece ekonomik sıkıntıların değil toplumdaki adaletsizliğin de artığını gördük. Bu şartlar altında OECD hem salgınla mücadelede hem de salgının ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön almıştır. Küresel ölçekte iktisadi büyüme ve istihdamı tekrar canlandırma yönünde güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir tedbirler içeren öneriler hazırlamıştır. BM ve bağlı kuruluşlarıyla G-20 Dünya Ticaret Örgütü dahil diğer uluslararası örgütlerle etkin işbirliği sergilemiştir. Bu çalışmalar önümüzdeki dönemde toparlanma sürecinin hızlanmasını sağlayacaktır. İnşallah salgın sürecinde İstanbul Merkezi, hem teşkilatın ortak ülkelere yönelik stratejisine hizmet edecek hem de üye olmayan ülkelerle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi doğrultusunda gayret gösterecektir. Ev sahipliği yapacağı üst düzey etkinliklerle üye ve ortaklar bakımında önemli bir buluşma noktası haline gelecektir. Merkezin, OECD'nin çalışmalarında gerçek anlamda merkezi bir rol üstlenmesini temenni ediyoruz. OECD İstanbul Merkezi'nin Paris ile iletişim halinde çok geniş bir alanda hizmet sunmasını bekliyoruz."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülseli Kenarlı