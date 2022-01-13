Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte,... - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte,...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte, ikrar ve itiraf etmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte, ikrar ve itiraf etmektedir."

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden milli futbolcu Çalık'ın ailesine taziye telefonu

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden milli futbolcu Çalık'ın ailesine taziye telefonu

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak, taziyelerini...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak, taziyelerini...

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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