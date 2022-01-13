Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Objektif bakabilen herkes AB'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte, ikrar ve itiraf etmektedir."

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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