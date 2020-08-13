Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice muhteşem esere imza attık"
Son dakika haberi: 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19.
13.08.2020 19:16 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:24
75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi
"AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı.
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Kaynak: AA