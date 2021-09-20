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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu

Son dakika haberine göre NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bugün resmi açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu.

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bugün resmi açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programına başladı.

Erdoğan, BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Yeni Türkevi Binası'nın resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirecek.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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