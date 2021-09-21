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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul ediyor

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul ediyor

Son dakika gündem haberi... NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul ediyor.

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul ediyor.

New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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