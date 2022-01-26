Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yazık ki daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetim elinde İstanbul. Biz, İstanbul'umuzu kaderine terk...
AA, Mehmet Tosun - Politika
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yazık ki daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetim elinde İstanbul. Biz, İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz.
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yazık ki daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetim elinde İstanbul. Biz, İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri