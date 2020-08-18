Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz'i kabul etti Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde dün gerçekleştirilen ziyarette Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti. Kaynak: AA