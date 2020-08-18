Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz'i kabul etti
Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti.
18.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:34
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde dün gerçekleştirilen ziyarette Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti.
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Kaynak: AA