Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle Musevi vatandaşlara tebriklerini sundu.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
19.09.2020 12:11 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle Musevi vatandaşlara tebriklerini sundu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrani takvimine göre 18-20 Eylül 2020 tarihlerine denk gelen Roş Aşana Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Musevi vatandaşlara tebriklerini ileten Erdoğan, sevgi ve hoşgörü medeniyetinin sembolü olan bu topraklarda toplumsal, kültürel, siyasi ve beşeri çeşitliliğin yüzyıllardır birlik ve beraberliği güçlendiren en önemli zenginliği oluşturduğunu vurguladı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın kendi kültür ve geleneklerini özgürce yaşattıkları özel günler, toplumsal yaşamımıza renk katmakta, kadim dostluk ve beraberliğimizin daha da pekişmesine vesile olmaktadır. Bu düşüncelerle Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Roş Aşana münasebetiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere esenlikler diliyorum."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Aylin Dal
Aylin Dal
AA Editörü

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