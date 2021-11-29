Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır ve İsrail ile ilişkiler) Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer... - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır ve İsrail ile ilişkiler) Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer...

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır ve İsrail ile ilişkiler) Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer adımları atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Mısır ve İsrail ile ilişkiler) Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer adımları atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın,...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(BAE ile ilişkiler) Şubat ayı içerisinde benim bir iadeiziyaretim olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BAE ile ilişkiler) Şubat ayı içerisinde benim bir iadeiziyaretim olacak.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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