Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır ve İsrail ile ilişkiler) Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır ve İsrail ile ilişkiler) Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer adımları atacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Mısır ve İsrail ile ilişkiler) Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer adımları atacağız."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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