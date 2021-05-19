Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu ve gençleri kabul etti

Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle milli sporcu ve gençleri kabul etti.