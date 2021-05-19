Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu ve gençleri kabul etti
Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle milli sporcu ve gençleri kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle milli sporcu ve gençleri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.19'da Çankaya Köşkü'nün balkonunda İstiklal Marşı okuduğu milli sporcu ve gençlerle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı