Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olan gören muhterislere aldırmadan, tedbirlere sarılıp, takdire teslim olarak,...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olan gören muhterislere aldırmadan, tedbirlere sarılıp, takdire teslim olarak, salgınla mücadelemize devam edeceğiz.