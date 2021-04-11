Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olan gören muhterislere aldırmadan, tedbirlere sarılıp, takdire teslim olarak,...
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olan gören muhterislere aldırmadan, tedbirlere sarılıp, takdire teslim olarak, salgınla mücadelemize devam edeceğiz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olan gören muhterislere aldırmadan, tedbirlere sarılıp, takdire teslim olarak, salgınla mücadelemize devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu