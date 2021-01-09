Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize...
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize...

09.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:40
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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