Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize...
09.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:40
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel