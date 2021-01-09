Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık."