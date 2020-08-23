Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz 2023'te de hem içeride hem de dışarıdaki faşist kafalara hak... Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz 2023'te de hem içeride hem de dışarıdaki faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir" "Teknolojik bağımsızlık her zamankinden daha kritik bir hale gelmiştir" "Böylesine kritik bir jeopolitikte her alanda güçlü olabilirsek ayakta kalırız" "Geçmişte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz 2023'te de hem içeride hem de dışarıdaki faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir" "Teknolojik bağımsızlık her zamankinden daha kritik bir hale gelmiştir" "Böylesine kritik bir jeopolitikte her alanda güçlü olabilirsek ayakta kalırız" "Geçmişte aldıkları derslerden yetinmeyenlerin şimdi gözü 2023'e diktikleri anlaşılıyor" Kaynak: İHA