Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Programa ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz."

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK

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