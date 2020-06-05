Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu.
05.06.2020 21:16 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu.
Kaynak: İHA