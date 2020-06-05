Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu.

05.06.2020 21:16 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu

Kaynak: İHA

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