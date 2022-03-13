Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde, Türkiye-Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi... - Haberler

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde, Türkiye-Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi...

AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde, Türkiye-Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi...

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde, Türkiye-Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde, Türkiye- Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Haberler

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