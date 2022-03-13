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Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Son dakika haberler... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesi sona erdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde saat 14.00'te öğle yemeğinde bir araya gelen liderlerin görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Yapılan ikili görüşmenin ardından Miçotakis köşkten ayrıldı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Güncel, Haberler

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