Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde saat 14.00'te öğle yemeğinde bir araya gelen liderlerin görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Yapılan ikili görüşmenin ardından Miçotakis köşkten ayrıldı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel