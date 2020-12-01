Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni kabul etti

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği bildirildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı