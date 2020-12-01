Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni kabul etti

01.12.2020 19:14 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:35
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni kabul etti

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği bildirildi. 

Haber:  ANKARA,

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona vakaları yine tedirgin edici boyutta! Bugün günlük ölüm sayısı yine rekor kırdı
Korona vakaları yine tedirgin edici boyutta! Bugün günlük ölüm sayısı yine rekor kırdı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Sanayicileri ve İş Adamları Derneği heyetini kabul etti
Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul Sanayicileri ve İş Adamları Derneği heyetini kabul etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanını kabul etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanını kabul etti
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin üreteceği aşıyı, tüm insanlığın hizmetine sunacağız'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin üreteceği aşıyı, tüm insanlığın hizmetine sunacağız"

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Halife Hafter Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Bülent Ersoy İbrahim Büyükak Gonca Vuslateri
Spor Samatta Fuat Çapa Ozan Tufan Samet Aybaba Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni kabul etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 19:37:24. #1.14#
title