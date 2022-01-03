Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." - Haberler
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz.'

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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