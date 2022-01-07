Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyetimize, tarihimize, kültür sanat birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyetimize, tarihimize, kültür sanat birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri samimiyetle yerine getireceğiz."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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