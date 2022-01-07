Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyetimize, tarihimize, kültür sanat birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri...
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyetimize, tarihimize, kültür sanat birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri samimiyetle yerine getireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyetimize, tarihimize, kültür sanat birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri samimiyetle yerine getireceğiz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet