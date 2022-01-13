Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maruz kaldığımız onca adaletsizliğe rağmen Avrupa Birliği, stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor.
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maruz kaldığımız onca adaletsizliğe rağmen Avrupa Birliği, stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maruz kaldığımız onca adaletsizliğe rağmen Avrupa Birliği, stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Nitekim bu yönde gayret göstermeye devam ediyoruz."
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AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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