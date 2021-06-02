Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorunu) Allah'ın izniyle çözeceğiz, başka çaresi yok. Bunu İstanbul Belediyesinin eline...
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorunu) Allah'ın izniyle çözeceğiz, başka çaresi yok. Bunu İstanbul Belediyesinin eline bırakamayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorunu) Allah'ın izniyle çözeceğiz, başka çaresi yok. Bunu İstanbul Belediyesinin eline bırakamayız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten