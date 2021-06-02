Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorunu) Allah'ın izniyle çözeceğiz, başka çaresi yok. Bunu İstanbul Belediyesinin eline...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorunu) Allah'ın izniyle çözeceğiz, başka çaresi yok. Bunu İstanbul Belediyesinin eline...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorunu) Allah'ın izniyle çözeceğiz, başka çaresi yok. Bunu İstanbul Belediyesinin eline...
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorunu) Allah'ın izniyle çözeceğiz, başka çaresi yok. Bunu İstanbul Belediyesinin eline bırakamayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorunu) Allah'ın izniyle çözeceğiz, başka çaresi yok. Bunu İstanbul Belediyesinin eline bırakamayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmara Denizi'ndeki deniz salyası sorunu) Allah'ın izniyle çözeceğiz, başka çaresi yok. Bunu İstanbul Belediyesinin eline... - Haberler
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