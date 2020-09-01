Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti (2) Son dakika haberlerine göre GÖRÜŞME SONA ERDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki görüşme, sona erdi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki görüşme, sona erdi. Saat 14.08'de başlayan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kaynak: DHA